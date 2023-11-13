Синоптики спрогнозировали в Москве небольшие осадки 13 ноября

Небольшие осадки, местами умеренные, и до +4 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 13 ноября. Как отметили в Гидрометцентре, будет облачно.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +2…+4 градусов, ночью столбики термометров не опустятся ниже +2.

В Московской области днем прогнозируют +1…+6 градусов, ночью ожидается похолодание до 0 градусов.

Ожидается южный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление — 729–733 мм ртутного столба.

Как отметил 12 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 17 ноября в столице наступит метеорологическая зима. В связи с этим он порекомендовал автомобилистам своевременно позаботиться о зимней резине.

До этого, 10 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал москвичам задуматься о смене осеннего гардероба на зимний. До 15 ноября в Москве температурный фон будет выше нормы, причем заметно, на четыре–пять градусов, добавлял он.