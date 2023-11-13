Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу отметил успехи войск РХБЗ в решении задач в ходе СВО
Мир
Reuters сообщило о двух авиаударах США по объектам в Сирии
Экономика
В РФ хотят ввести знак качества «Шерсть России»
Мир
Минздрав Палестины сообщил об 11 180 погибших в секторе Газа
Мир
Украинские СМИ сообщили о попытках Зеленского дозвониться Трампу
Мир
СМИ узнали об использовании упавшего вертолета США при эвакуации американцев
Мир
В ХАМАС отвергли обвинения Израиля в срыве поставок топлива в больницу Газы
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве небольшие осадки 13 ноября
Мир
В Пентагоне подтвердили удары по объектам в Сирии
Культура
В Москве прошел Фандом Фест
Мир
Экс-министру Бишимбаеву отказали в прощении родные убитой им супруги
Мир
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Общество
Дорогу на севере Камчатки закрыли из-за циклона
Сюжет:

Синоптики спрогнозировали в Москве небольшие осадки 13 ноября

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Небольшие осадки, местами умеренные, и до +4 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 13 ноября. Как отметили в Гидрометцентре, будет облачно.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +2…+4 градусов, ночью столбики термометров не опустятся ниже +2.

В Московской области днем прогнозируют +1…+6 градусов, ночью ожидается похолодание до 0 градусов.

Ожидается южный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление — 729–733 мм ртутного столба.

Шинная возня: как сэкономить на подготовке автомобиля к зиме
Время на покупки еще есть — заморозков в столице не стоит ждать ближайшие две недели

Как отметил 12 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 17 ноября в столице наступит метеорологическая зима. В связи с этим он порекомендовал автомобилистам своевременно позаботиться о зимней резине.

До этого, 10 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал москвичам задуматься о смене осеннего гардероба на зимний. До 15 ноября в Москве температурный фон будет выше нормы, причем заметно, на четыре–пять градусов, добавлял он.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023