Экипаж тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» уничтожил войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) в осажденном городе под Угледаром. О работе российских военных 13 ноября рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

По его словам, «Солнцепек» «подкатывается» к противнику вплотную и работает с 3–4 км. Ольков отметил, что в результате действий ВС РФ на месте бункеров с бетонными стенами, в которых прятались ВСУ, зола и пепел. 40 тыс. кв. м, шесть футбольных полей, разом накрыты снарядами, которые сжигают всё вокруг, пояснил он.

После отработки экипаж уходит с линии ответного удара, а противник вдогонку открывает огонь из всех орудий и систем.

Командир тяжелой огнеметной системы с позывным Белый рассказал, что российские войска многофункциональны. Система «Солнцепек», по его мнению, приносит большую пользу для ВС РФ. Машина необходима на полях спецоперации, оказывая значительную поддержку пехоте, снижая количество потерь.

«Мы стараемся на высоком уровне попадать, поражать цели», — пояснил он.

На вопрос журналиста о том, насколько сложно производить расчеты, наводчик-оператор с позывным Витим ответил, что сейчас вычисления происходят с помощью программы, никаких проблем не возникает, так как все моменты уже отработаны. Снятие координат, по его словам, происходит заранее.

«Нам играет на пользу, что в основном работаем в ночное время. Так получается менее заметно, чем днем. <…> В ночное время летает меньше птичек так называемых со стороны противника», — добавил он.

Механик-водитель с позывным Шустрик рассказал, что в основном угроза исходит от дронов и минометов, приходится постоянно смотреть в небо.

«Каждый выезд площадь накрываем, там проходит пехота, получается, мы уже на шаг ближе. Каждый день так ездим, ездим, всё ближе и ближе к победе», — считает Шустрик.

Он поделился самым ярким воспоминанием, когда экипаж работал на первом направлении. После обстрела, во время ухода в тыл, поле покрыли «градами», от чего оно даже «побелело». Пришлось остановиться, подождать, пока «поле рассеется». Вскоре обстрелы продолжились, но Шустрику удалось проскочить.

Корреспондент подчеркнул, что «проскочить» — самое подходящее слово, ведь «Солнцепек» всегда находится под прицелом вражеских снарядов. Он добавил, что от него у боевиков слишком много проблем и во время так называемого контрнаступления ВСУ, и сейчас, когда российские подразделения перехватили инициативу.

Огнеметный батальон обычно переводит дух с помощью песен на баяне.

«Бойцам, которые при каждом выезде на передовую рискуют жизнью, это просто необходимо. Нужно восстановить силы перед очередной долгой и тяжелой ночью», — заключил корреспондент.

Ольков обратил внимание, что на счету расчета десятки пораженных целей. У каждого из членов экипажа — орден Мужества. Награды им вручили на позициях прямо во время боевого дежурства.

Ранее, 10 ноября, Ольков поделился особенностями работы танкистов 29-й армии на южнодонецком фронте, которая находится всего в нескольких километрах от передовой. Наводчик-оператор танка Т-80 с позывным Тюква отметил, что когда танк отстреливается, противник это замечает и поднимает дроны, которые следуют за машиной на отходе. Механик-водитель с позывным Кот попал под один из таких обстрелов, после чего машина загорелась. Однако через неделю техника вновь была на ходу и могла ездить как раньше, а ремонт занял всего неделю.

Ранее, 9 ноября, Ольков поделился кадрами работы расчетов самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». По его словам, техника всегда находится под маскировкой. Защитная сетка помогает остаться незаметным, а от диверсантов помогает наземное укрытие. По данным журналиста, в день у артиллеристов минимум по три выезда, а за последнюю неделю на счету экипажа больше 10 пораженных целей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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