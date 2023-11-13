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Украинским СМИ стало известно о попытках Зеленского связаться с Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский ищет возможности для проведения переговоров с экс-главой США Дональдом Трампом. Об этом 12 ноября сообщила украинская газета «Страна.ua».

В материале отмечается, что в данный момент одним из основных вопросов является организация переговоров Зеленского и Трампа. Бывший американский президент фактически контролирует через республиканское большинство Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств для Украины. Поэтому Зеленскому крайне важно пообщаться и попытаться переубедить их.

«На Банковой (улица в Киеве, где расположена резиденция президента Украины. — Ред.) это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского», — заявил изданию источник, приближенный к офису украинского президента.

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8 ноября Зеленский в интервью NBC пригласил Трампа приехать в Киев. Украинский президент заявил, что смог за 24 минуты объяснить экс-президенту Соединенных Штатов, что мирное урегулирование не удастся достичь за 24 часа.

В свою очередь, Трамп отказался от приглашения. Экс-президент США подчеркнул, что с ним сейчас имеет дело администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена и ему бы не хотелось создавать конфликт интересов.

Ранее, 18 июля, Трамп сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса в течение 24 часов. По его словам, одному из президентов этих двух стран он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит.

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