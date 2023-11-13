Лекорню выразил готовность возобновить контакты с Россией

Франция выразила готовность возобновить контакты с Россией, в случае если они окажутся эффективными и полезными, так как переговоры между главами оборонных ведомств двух стран позволили избежать эскалации между ними в трудные моменты. Об этом 12 ноября заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI.

«Ряд бесед позволил нам сдержать эскалацию в очень чувствительные моменты», — сообщил Лекорню. Он также отметил наличие особых обязательств у ядерных держав друг перед другом.

Министр обороны Франции добавил, что в ходе нескольких встреч с главой МО РФ Сергеем Шойгу страны обсудили «очень конкретные вещи в сфере урегулирования потенциальной эскалации».

«С тех пор я больше не говорил с министром. Я готов вновь поговорить с ним, когда это будет полезно и эффективно», — заключил он.

Ранее, 7 ноября, Франция сорвала участие России в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже из-за невыдачи виз представителям российской делегации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что страна не соблюдает свои обязательства. Во Францию не допустили директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова, ответственного секретаря комиссии Татьяну Довгаленко, а также сотрудника комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, который отвечает за вопросы коммуникации и информации.

Последний раз переговоры между Лекорню и Шойгу прошли 23 октября прошлого года. В ходе телефонного разговора главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине. Тогда они отметили тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации. В частности, была затронута тема возможных провокаций Киева в отношении Москвы с применением «грязной бомбы».