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К юбилею фотографа Сергея Смирнова «Известия» открыли выставку его лучших работ

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Фото: vespig.wordpress.com
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13 ноября исполняется 100 лет со дня рождения легендарного известинца Сергея Смирнова, снимки которого — настоящая летопись отечественной истории. К юбилею «Известия» представляют в Культурном центре ЗИЛ выставку лучших работ мастера и запускают спецпроект, в котором рассказывают истории, оставшиеся за кадром.

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Именно глазами Смирнова советские граждане впервые увидели Лучано Паваротти, Элизабет Тейлор, Джину Лоллобриджиду. Их визиты в СССР становились символами преодоления враждебности между народами. Но, показывая их во всем блеске, Смирнов в то же время напоминал: наши звезды не хуже! Лоллобриджида, общаясь с Юрием Гагариным, смотрит на него с нескрываемым восхищением. И сразу понятно: главный кумир здесь он, а не она. Кроме того, когда Тейлор идет рядом с Любовью Орловой, взгляд невозможно оторвать от обеих.

Все эти снимки демонстрируются на выставке «Известий» к 100-летию, которая так и называется «Под занавесом: зачем в СССР приезжали Тэтчер, Че Гевара, Тейлор и Паваротти». В историческом здании эпохи конструктивизма — Доме культуры ЗИЛ — зрители увидят три десятка фоторабот Сергея Смирнова, охватывающих период его работы в «Известиях», и четыре декады отечественной истории. А QR-коды, размещенные у экспонатов, позволят заглянуть в «закулисье» работы выдающегося фотографа и узнать, что же такое «профессия — репортер».

Вход на выставку бесплатный. Для публики экспозиция будет доступна в течение месяца начиная с 17 ноября.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Профессия и репортер: какой показал российскую историю Сергей Смирнов

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