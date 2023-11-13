Эксперт объяснил подход Турции и Венгрии к вступлению Швеции в НАТО

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский в беседе с «Известиями» рассказал, что Турция и Венгрия затягивают ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, поскольку в политической традиции этих двух стран национальные интересы часто превалируют над коллективными.

«Если есть национальный интерес, любой вопрос можно использовать в качестве вопроса для торга. В данном случае такая ситуация устраивает и шведов, и венгров, и турок», — сказал он.

Действительно, дипломатическая активность Стокгольма в плане ускорения урегулирования противоречий с Будапештом и Анкарой достаточно низкая. Каких-то активных консультаций Швеция не проводит ни с Венгрией, ни с Турцией.

Офицеров-Бельский связывает это с тем, что на самом деле у шведского правительства нет большого желания вступать в альянс, но и сопротивляться давлению США и других союзников, уже входящих в НАТО, оно не может.

«Я смотрю на шведскую дипломатию по этому вопросу — пока непохоже, чтобы Стокгольм настаивал на том, чтобы его включили в состав НАТО. Никаких активных попыток нет», — указал эксперт.

Вступление в НАТО налагает на Швецию ряд обязательств, которые действительно не совсем в интересах Стокгольма. Например, в 2020 году страна тратила на самооборону 1,1% ВВП, на протяжении последних лет военный бюджет королевства планомерно увеличивается, и уже в 2024 году, сообщал телеканал SVT, он достигнет около 117 млрд крон (чуть меньше $11 млрд). Таким образом, траты на нужды обороны доведут до 2% ВВП. Неизвестно, связано ли это увеличение с требованиями НАТО (именно такой показатель определен альянсом), однако Стокгольм, судя по всему, решил подготовиться еще до вступления в блок.

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Не хочется, но НАТО: войдет ли Швеция в альянс до конца года