Шойгу отметил успехи войск РХБЗ в решении задач в ходе СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Об этом 13 ноября сообщается в приказе с поздравлением, который опубликован в Telegram-канале Минобороны России.

Министр обороны также высоко оценил профессионализм военных войск радиационной, химической и биологической защиты, которые успешно решают задачи в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 13 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты <...> Сегодня личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты <...> успешно решает задачи в ходе проведения специальной военной операции», — сообщается в приказе.

Военнослужащие РХБЗ демонстрируют высокий профессионализм, решительность и отвагу, а также мужественно и самоотверженно выполняют воинский долг, отметил Шойгу, поблагодарив бойцов за добросовестную службу и пожелав дальнейших достижений.

Ежегодно 13 ноября в рядах Вооруженных сил России отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). В 2023 году исполняется 105 лет со дня их создания.

В 2006 году указом президента России Владимира Путина день образований химических войск был внесен в календарь профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах страны. В 2023 году празднования выпадают на рабочий день, понедельник.

На данный момент на вооружении войск РХБЗ ВС РФ имеются самые современные средства и техника, которые позволяют решать самые сложные задачи. Это автоматизированные комплексы засечки ядерных взрывов, оборудование для РХБ разведки, огнеметные системы, включая тяжелые реактивные.