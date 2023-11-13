Байден vs Трамп

Одной из наиболее обсуждаемых тем международной политики становятся предстоящие 5 ноября 2024 года президентские выборы в США. До них еще год, но политологи уже активно спорят, кто станет очередным — 47-м — американским президентом.

На этот пост претендует целый ряд кандидатов, среди которых выделяются нынешний президент Джо Байден, экс-президент Дональд Трамп, 38-летний предприниматель-миллиардер Вивек Рамасвами, 45-летний губернатор Флориды Рон Десантис и 69-летний адвокат Роберт Кеннеди-младший (племянник 35-го президента США Джона Кеннеди).

Сейчас прежде всего возникает вопрос, есть ли у Джо Байдена шанс остаться президентом после 2024 года и стоит ли ожидать возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Сначала проанализируем шансы пока еще действующего президента США Джо Байдена. Здесь, конечно, нужно начать с возраста этого кандидата. Байдену в следующем ноябре исполнится 82 года. В истории США старше был лишь один кандидат — республиканец Харольд Стассен, которому в канун выборов 1992 года было 85, и президентом он так и не стал.

Поэтому закономерно встает вопрос: позволит ли Байдену участвовать в выборах и вновь стать президентом его когнитивное состояние? При том, что и в самих США часто критикуется реакция нынешнего главы Белого дома во время пресс-конференций. Как и его реакция в целом.

Тем не менее действующий американский президент еще полгода назад официально выдвинул свою кандидатуру. Но его рейтинги оставляют желать лучшего — подавляющее большинство граждан больше не хотят видеть его в президентском кресле.

При этом недовольны администрацией Байдена даже демократы. Согласно последнему опросу Reuters/Ipsos, 44% респондентов-демократов считают, что баллотироваться ему не стоит. Несмотря на это, по мнению экспертов, он почти со 100-процентной вероятностью победит на праймериз. В конечном итоге шансы Байдена остаться в Белом доме зависят главным образом от того, какой «красный» соперник — то есть кандидат от республиканской партии — у него будет.

И здесь у действующего президента могут возникнуть проблемы. Если верить недавнему социологическому опросу всё тех же Reuters и Ipsos, рейтинг одобрения Байдена снижается третий месяц подряд и составляет сейчас 39%. Очень многие американцы обеспокоены как раз преклонным возрастом действующего президента.

Во-вторых, страна испытывает экономические сложности. К примеру, госдолг США впервые превысил $33 трлн. Нельзя забывать и о том, что в мире сейчас наблюдается активная дедолларизация.

Кроме того, Байден делает акцент на внешней политике и зарубежных вопросах и, как следствие, уделяет недостаточное внимание внутренним проблемам. За годы президентства Байдена в США существенно возросли преступность и внутренние противоречия в обществе — оно еще никогда не было так разделено, как сейчас. Подливают масла в огонь и коррупционные скандалы вокруг семьи президента — прежде всего его сына Хантера.

Предвыборное положение Байдена может усугубить и то, что на переизбрание в связке с ним, по всей видимости, пойдет нынешний вице-президент Камала Харрис, рейтинг которой тоже остается довольно низким.

Конечно, несмотря на все очевидные проблемы, у Байдена нет серьезных соперников в представляемой им Демократической партии. Наиболее известный среди них — Роберт Кеннеди-младший — запомнился резкой критикой вакцинации от COVID-19. Кроме того, он высказывается против участия Штатов в военных конфликтах. Тем самым позиция Кеннеди наступает на интересы крупнейших американских фармацевтических и военно-промышленных компаний, чье лобби в стане чрезвычайно велико. Остальные демократические кандидаты вообще не имеют широкой известности. А Вивека Рамасвами уже успели прозвать «пророссийским кандидатом» за его обещание отменить санкции и вернуть РФ на мировой рынок. Так что демократические партийные ряды, скорее всего, сомкнутся вокруг Байдена.

Поэтому реальным соперником Джо Байдена на предстоящих выборах, по всей видимости, станет представитель «красного лагеря». В стане республиканцев основными претендентами на президентский пост считаются Дональд Трамп и Рон Десантис.

У губернатора Флориды есть большой минус — отсутствие опыта в выборах такого масштаба. К тому же популярность Десантиса, по данным портала Real Clear Politics, в последнее время существенно просела. Если бы республиканские праймериз прошли сейчас, 55% голосов было бы отдано за Трампа и лишь 20% — за Десантиса. Ни один другой кандидат-республиканец не представляет серьезной угрозы ни для Трампа на партийных праймериз, ни для Байдена на самих президентских выборах.

Поэтому у Трампа в целом есть приличные шансы вернуться в Белый дом. Но нельзя забывать, что сразу после выборов 2020 года его попытались устранить из политической жизни. Дошло до того, что Трампу было предъявлено уголовное обвинение по 34 пунктам. Но это лишь подогрело рейтинг бывшего президента.

Если Трамп по тем или иным причинам не решится отказаться от участия в выборах, он, скорее всего, одержит победу на праймериз среди республиканцев. Но одержит ли он победу над Байденом, во многом будет зависеть от того, как будет складываться ситуация не только внутри США, но и на международной арене. Трампа, как и Байдена, сложно назвать политиком, который способен объединить Америку. Его экспрессивные заявления и противоречивые действия отталкивают многих республиканцев.

Кто из этих кандидатов в итоге может одержать победу — довольно сложный вопрос, отвечать на который пока преждевременно. Тем более если учитывать систему американских выборов. Достаточно вспомнить 2016 год, когда Хиллари Клинтон проиграла Трампу по числу голосов выборщиков, но обошла по количеству голосов избирателей.

Автор — доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления, член-корреспондент Российской академии естественных наук

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