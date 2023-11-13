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Олаф Шольц заявил, что готов в будущем говорить с Владимиром Путиным

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Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о готовности к продолжению диалога с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 12 ноября он заявил в интервью газете Heilbronner Stimme

«Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», — сказал он.

Кроме того, по словам канцлера ФРГ, чтобы начать переговоры между Киевом и Москвой, необходимо отвести российские войска, однако, как подчеркнул Шольц, Путин к этому не готов.

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8 ноября стало известно, что в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на украинского лидера Владимира Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения Зеленского, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

До этого, 3 ноября, телеканал NBC рассказал, что США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией. По данным СМИ, западные страны сделали открытое заявление по поводу того, что Киеву придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора. Отмечается, что на Западе настаивают на начале переговоров до конца года.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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