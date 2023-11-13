Ученые МФТИ ведут работу над первой российской антенной для пользовательских интернет-терминалов глобальных спутниковых систем связи, аналогичных знаменитой Starlink Илона Маска. Благодаря ей можно будет поддерживать надежное интернет-соединение в любой точке земного шара. Специалисты намерены собрать действующий макет устройства уже к концу этого года. У него должны быть все главные технические характеристики будущего изделия.

На следующем этапе инженеры Физтеха начнут разработку опытных образцов, которые должны быть переданы производителям для серийного производства в 2024 году. Антенна предназначена для работы с перспективной космической группировкой «Экспресс-РВ». Вывод на орбиту ее первых спутников намечен на 2025 год. На данный момент на российском рынке не представлено продуктов с техническими возможностями и ценой, подходящими для применения в отечественных спутниковых терминалах. Из-за антироссийских ограничений закупать их на Западе или в других странах очень сложно.

«На российском рынке нет такой антенной решетки, которая была бы способна работать со спутниковой системой, при этом была компактной и доступной по цене. Это связано с тем, что сама спутниковая группировка, которая запускается в космос, совсем новая», — сказал руководитель лаборатории радиофотоники Дмитрий Филонов.

Антенна будет находиться в защитном каркасе длиной около 80 см и толщиной 20 см. Внутри него разместится фазированная решетка. Она автоматически наводится на спутник как механически, так и с помощью электронных методов. Ширина луча, по которому поддерживается связь, составляет всего 1,5–2 градуса.

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Суверенный прием: в РФ создают антенну для отечественного аналога Starlink