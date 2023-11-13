В ХАМАС отвергли обвинения Израиля в срыве поставок топлива в больницу Газы

Палестинское движение ХАМАС не согласилось с обвинениями Израиля в препятствовании получения израильского топлива больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом 12 ноября говорится в заявлении движения.

Накануне Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что направила в больницу 300 литров топлива, но ХАМАС не позволил медицинскому учреждению получить его.

«В рамках лжи, которую оккупант [Израиль] распространяет ежедневно, представитель их армии заявил, что они предложили администрации больницы «Аш-Шифа» предоставить некоторое количество топлива, но ХАМАС отказался это сделать, и в этом контексте мы подчеркиваем следующее: движение ХАМАС не является частью администрации больницы «Аш-Шифа», и оно не участвует в принятии решений, больница полностью находится в управлении министерства здравоохранения Палестины», — уточнил ХАМАС.

В сообщении отмечается, что обвинения со стороны ЦАХАЛ являются «дешевой рекламной акцией», попыткой скрыть свои преступления.

Ранее в этот день радикальное движение остановило переговоры об освобождении заложников из-за ситуации вокруг больницы «Аш-Шифа». Представитель ХАМАС отметил, что ответственность за нанесение ударов по больницам в Газе несут США и их президент Джо Байден.

Кроме того, 12 ноября пять пациентов медицинского центра «Аш-Шифа» скончались в реанимации из-за нехватки кислорода. Директор больницы Мухаммед Абу Сальмия заявил, что она полностью окружена Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), возможности эвакуироваться из нее нет.

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что не может связаться со своими координаторами в крупнейшем медицинском комплексе в секторе Газа. По словам гендиректора организации, ВОЗ выражает беспокойство по поводу безопасности медицинских работников и пациентов. Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ призывает к «немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе».

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Власти Израиля отказываются от поставленных условий.