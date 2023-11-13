Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС призвал позволить гражданским покинуть зоны боев в секторе Газа
Экономика
Власти потратят на оборону и безопасность 39% бюджета в 2024 году
Экономика
В РФ хотят ввести знак качества «Шерсть России»
Мир
Минздрав Палестины сообщил об 11 180 погибших в секторе Газа
Мир
Украинские СМИ сообщили о попытках Зеленского дозвониться Трампу
Мир
Шольц выступил против немедленного прекращения огня в Газе
Мир
В ХАМАС отвергли обвинения Израиля в срыве поставок топлива в больницу Газы
Мир
ВКС России ликвидировали более трех десятков боевиков в Идлибе
Мир
Шольц заявил о готовности продолжать диалог с Путиным
Мир
Бывший глава ЦРУ допустил поставку Киеву F-16 зимой
Мир
Экс-министру Бишимбаеву отказали в прощении родные убитой им супруги
Мир
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Мир
ВОЗ зафиксировала 137 нападений на больницы в Газе с начала эскалации
Сюжет:

В ХАМАС отвергли обвинения Израиля в срыве поставок топлива в больницу Газы

0
Фото: REUTERS/Maxar Technologies/Handout
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Палестинское движение ХАМАС не согласилось с обвинениями Израиля в препятствовании получения израильского топлива больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом 12 ноября говорится в заявлении движения.

Накануне Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что направила в больницу 300 литров топлива, но ХАМАС не позволил медицинскому учреждению получить его.

«В рамках лжи, которую оккупант [Израиль] распространяет ежедневно, представитель их армии заявил, что они предложили администрации больницы «Аш-Шифа» предоставить некоторое количество топлива, но ХАМАС отказался это сделать, и в этом контексте мы подчеркиваем следующее: движение ХАМАС не является частью администрации больницы «Аш-Шифа», и оно не участвует в принятии решений, больница полностью находится в управлении министерства здравоохранения Палестины», — уточнил ХАМАС.

В сообщении отмечается, что обвинения со стороны ЦАХАЛ являются «дешевой рекламной акцией», попыткой скрыть свои преступления.

Восточный стресс: как проходит третий этап операции в Газе
Почему Израиль не форсирует свое наступление и как это связано с инфраструктурой ХАМАС

Ранее в этот день радикальное движение остановило переговоры об освобождении заложников из-за ситуации вокруг больницы «Аш-Шифа». Представитель ХАМАС отметил, что ответственность за нанесение ударов по больницам в Газе несут США и их президент Джо Байден.

Кроме того, 12 ноября пять пациентов медицинского центра «Аш-Шифа» скончались в реанимации из-за нехватки кислорода. Директор больницы Мухаммед Абу Сальмия заявил, что она полностью окружена Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), возможности эвакуироваться из нее нет.

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что не может связаться со своими координаторами в крупнейшем медицинском комплексе в секторе Газа. По словам гендиректора организации, ВОЗ выражает беспокойство по поводу безопасности медицинских работников и пациентов. Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ призывает к «немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе».

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Власти Израиля отказываются от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023