На изменение модернизированной банкноты 1000 рублей нужно полгода

Измененную обновленную купюру в 1000 рублей ЦБ сможет представить не ранее весны следующего года, считают эксперты и источники ЦБ.

Процесс изменения дизайна займет не менее полугода, особенно если учитывать, что регулятор уже имеет негативный прецедент и планирует расширить публичность обсуждения. На этот раз для оборотной стороны купюры придется максимально тщательно подойти к выбору достопримечательностей Приволжского федерального округа (ПФО), которому посвящена модернизированная банкнота.

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На всю тысячу: обновленная купюра в 1000 рублей появится не раньше весны