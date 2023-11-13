Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить американские истребители F-16 уже этой зимой. Об этом 12 ноября заявил бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус.

Он отметил, что передача Киеву F-16 является очень важной.

«Очень важным станет предоставление F-16, которые, вероятно, этой зимой получат украинские ВВС», — приводит его слова украинская служба «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом).

Петреус выразил уверенность в том, что пилотам ВСУ удастся быстро освоить новую технику и перейти с самолетов МиГ и Су на американские истребители.

Ранее, 10 ноября, представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские пилоты уже проходят обучение управлению истребителями F-16 производства США в небе с инструкторами.

Портал Modern Diplomacy 9 ноября написал, что истребители F-16 не изменят положение ВСУ, поскольку их негде разместить и ими некому управлять. Кроме того, они не смогут конкурировать с российскими самолетами и из-за плотного покрытия противовоздушной обороны (ПВО) России.

1 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу указал, что российская система ПВО сможет сбить все обещанные Украине F-16 за 20 дней. Он уточнил, что, несмотря на поставки новых видов вооружения НАТО, киевский режим терпит поражение.

11 октября глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания контактной группы западных стран по поставкам оружия Украине заявил, что истребители-бомбардировщики F-16 будут переданы не раньше весны следующего года.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов F-16 от Дании. Впоследствии истребители Киеву также поставят Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, в общей сложности к 2025 году Украина должна получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.