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Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Минобороны РФ 13 ноября рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, в составе расчета гаубицы «Мста-Б» рядовой Никита Гайнанов выполнял задачи по уничтожению укрытий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в глубине их обороны.

Благодаря оперативному взаимодействию с подразделениями воздушной разведки, находясь на замаскированной позиции, расчет гаубицы в течение короткого времени уничтожил три пункта временной дислокации противника, нанеся значительные потери живой силе. Точный артиллерийский огонь позволил не допустить скопления резервов и перехода ВСУ в наступление.

Постоянно меняя позицию, расчет Гайнанова получил задачу нанести удар по выявленным полевым складам с боеприпасами ВСУ. Грамотно и четко осуществив подготовку высокоточных снарядов к стрельбе, военнослужащий навел орудие и двумя снарядами поразил два склада с боеприпасами. Благодаря четким и оперативным действиям расчета противник лишился резерва боеприпасов, а российские мотострелки при поддержке артиллерии значительно улучшили положение по переднему краю и закрепились на занятых позициях.

Также Минобороны выделило заслуги сапера 2-го отряда российского добровольческого движения БАРС Василия Акбаева, который при обороне стратегически важного населенного пункта выполнял боевую задачу по фортификационному оборудованию позиций российских добровольцев, установке минно-взрывных заграждений на опасных направлениях. Под огнем украинских боевиков военнослужащий лично проводил минирование переднего края обороны.

ВСУ предприняли попытку прорвать оборонительные позиции добровольцев. В ходе отражения атаки противника Акбаев, действуя в составе расчета автоматического гранатомета АГС-17, первым выстрелом поразил передвижной минометный расчет ВСУ. Продолжая вести огонь, военнослужащий уничтожил еще трех украинских боевиков.

Благодаря профессиональным действиям Акбаева и российских добровольцев занятый рубеж был удержан, противник понес существенные потери в живой силе и технике.

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Накануне начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военнослужащие ликвидировали четыре минометных расчета ВСУ, боевую машину пехоты Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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