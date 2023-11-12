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Миллер отметил долгосрочный характер сотрудничества со странами Средней Азии

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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РФ, Казахстан, Узбекистан и другие азиатские страны намерены сотрудничать в газовой отрасли. Об этом 12 ноября заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Отмечается, что планируется выйти на 15-летний горизонт сотрудничества в газовой отрасли.

«Если в последнее время наше сотрудничество в газовой отрасли можно было бы назвать краткосрочным, то сейчас мы поставили перед собой задачу выйти на 15-летний горизонт», — сказал он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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9 ноября, сообщалось, что «Газпром» планирует развивать систему газопроводов Средняя Азия – Центр и газифицировать отдаленные районы Казахстана. Отмечалось, что с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией были подписаны меморандумы о расширении этой системы.

По словам Миллера, реализация проекта позволит увеличить поставки российского газа в эти страны, а также сможет обеспечить транзит в другие страны региона. Он также отметил, что после окончания реконструкции газопровода поставка газа должна начаться не позже 1 ноября 2025 года.

До этого, 22 октября Миллер заявил, что Китай рассматривает вероятное увеличение объемов поставок по газопроводу «Сила Сибири» после достижения в 2025 году проектной мощности в 38 млрд куб. м. По его словам, по состоянию на 2021–2022 годы РФ поставляла в Китай порядка 400 дополнительных миллионов кубических метров газа, а в 2023 году показатели по допобъемам достигли уже 600 млн куб. м.

Ранее, 7 октября, состоялась торжественная церемония открытия поставок российского газа в Узбекистан. Поставка в направлении Средней Азии произошла впервые в истории. Из РФ газ идет транзитом в Узбекистан через Казахстан, часть топлива поставляется в саму казахстанскую республику.

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