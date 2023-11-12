ВКС России ликвидировали более трех десятков боевиков в Идлибе

В сирийской провинции Идлиб Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по объектам террористов, а также уничтожили более трех десятков боевиков, более шести десятков ранены. Об этом 12 ноября заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Уточняется, что авиаудары по объектам незаконных вооруженных формирований были нанесены 11 ноября.

«Уничтожены подземные укрытия и лагеря подготовки террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России. — Ред.). Ликвидировано 34 и ранено более 60 боевиков», — сказал контр-адмирал.

Ранее, 10 ноября, в ЦПВС России сообщили, что за сутки в Идлибской зоне деэскалации ВС РФ зафиксировали три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ). По его словам, «международная антитеррористическая коалиция» во главе с США четыре раза нарушила протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанные с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

9 ноября ЦПВС предупредил о подготовке атаки по гражданской инфраструктуре, точкам дислокации военных САР и РФ, а также к удару по аэродромам в Алеппо со стороны группировки «Джебхат ан-Нусра» в районе населенного пункта Эль-Баб. Уточняется, что удары будут совершены с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Накануне Кулить отметил, что за сутки «Джебхат ан-Нусра» осуществила восемь обстрелов позиций сирийских правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации. Кулить также сообщил о поражении ВКС России пункта управления и подземных укрытий боевиков, причастных к обстрелам военнослужащих правительственных войск Сирии.