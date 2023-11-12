Украинские СМИ сообщили о прошедших митингах с требованием демобилизации

Акции протеста с призывом демобилизовать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся на фронте с февраля 2022 года, прошли в нескольких городах страны. Об этом 12 ноября сообщила украинская газета «Страна.ua».

В сообщении в Telegram-канале написали о прошедших сегодня по всей Украине митингах, на которые пришли родственники мобилизованных с требованием отправить военнослужащих украинской армии на ротацию и дать им отдых. Также многие из них держали плакаты с призывами демобилизовать тех солдат, которые находится на передовой с февраля 2022 года.

Отмечается, что в числе основных участников — женщины и дети. По информации издания, акции прошли в Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге. Количество митингующих составляло несколько десятков человек в каждом городе.

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