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Минздрав Палестины сообщил об 11 180 погибших в секторе Газа
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Украинские СМИ сообщили о попытках Зеленского дозвониться Трампу
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Шольц выступил против немедленного прекращения огня в Газе
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В ХАМАС отвергли обвинения Израиля в срыве поставок топлива в больницу Газы
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ВКС России ликвидировали более трех десятков боевиков в Идлибе
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Шольц заявил о готовности продолжать диалог с Путиным
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Бывший глава ЦРУ допустил поставку Киеву F-16 зимой
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Экс-министру Бишимбаеву отказали в прощении родные убитой им супруги
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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
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ВОЗ зафиксировала 137 нападений на больницы в Газе с начала эскалации

Фандом Фест

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