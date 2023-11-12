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Пострадавших от нападения медведя бурильщиков доставили в Москву для лечения

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Фото: t.me/rusgazbureniye
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Пострадавших от нападения медведя в Якутии сотрудников ООО «РусГазБурение» доставили в Москву и разместили для дальнейшего лечения и реабилитации в институте имени Склифосовского. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба компании.

«Перелет медицинским спецбортом из Талакана с дозаправкой в Сургуте Иван Б. и Эльдар Г. перенесли хорошо, состояние пострадавших остается стабильным. В настоящее время сотрудники «РусГазБурения» находятся под наблюдением лучших врачей института имени Склифосовского», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Компания ранее в этот день сообщала о том, что пострадавшие мужчины вылетели из Талакана спецбортом в Москву. Степень их состояния оценивалась как средняя. Уточнялось, что особо тяжких последствий для здоровья сотрудников удалось избежать благодаря быстрой транспортировке в медпункт поселка Витим, где медики оказали им помощь.

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Пострадавшие от нападения медведя в Якутии рабочие 11 ноября были госпитализированы в больницу с ранами головы, рук и ног.

Нападение медведя произошло в 180 км от поселка Витим на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Двое мужчин услышали лай собаки и вышли на улицу, чтобы выяснить причину, тогда на них напал дикий зверь.

Другие работники попытались спасти коллег, однако сделать это сразу не удалось. В конце концов медведь убежал. Позднее его застрелили.

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