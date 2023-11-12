Шольц выступил против немедленного прекращения огня в Газе

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поддержать немедленное прекращение огня в секторе Газа, так как это даст передышку боевикам радикального движения ХАМАС. Об этом он заявил 12 ноября в интервью газете Heilbronner Stimme.

«Я не считаю правильными некоторые требования немедленного прекращения огня или установления длинной паузы, которая практически является тем же самым, поскольку в конечном счете это будет означать, что Израилю придется дать ХАМАС возможность отдохнуть и достать новые ракеты, чтобы снова их запускать», — сказал Шольц.

По его словам, такую ситуацию нельзя допускать.

Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что согласится на повсеместное и продолжительное прекращение огня в секторе Газа только в обмен на заложников. При этом он указал, что израильская сторона готова к локальным и краткосрочным гуманитарным паузам — на несколько часов, на ограниченной территории, с конкретными целями.

Ранее, 11 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая наносит удары по территории сектора Газа, убивая гражданских лиц, нелегитимны и «не имеют оправдания». По его словам, для выхода из сложившейся кризисной гуманитарной ситуации необходимо сначала ввести гуманитарные паузы, а затем прекратить огонь.

До этого, 7 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что его страна не согласится на гуманитарную паузу в секторе Газа до тех пор, пока не будут освобождены удерживаемые в анклаве заложники.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.