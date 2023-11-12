Колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась в Каир. Об этом 12 ноября сообщило МЧС РФ.

Там для них будет развернут оперштаб. Людям будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская, психологическая, а также помощь в оформлении документов, указали в ведомстве.

«Сегодня пункт пропуска пересекли 70 граждан РФ, из них 28 — дети», — говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

Уточняется, что на протяжении всего пути людей будут сопровождать медики и психологи чрезвычайного ведомства. Сотрудники МЧС обеспечивают эвакуированных водой и питанием.

В этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в списках на эвакуацию из сектора Газа числилось более 1 тыс. человек, из которых 300 — дети.

Тогда же МЧС России сообщило, что 70 россиян пересекли границу сектора Газа через КПП «Рафах». В ведомстве сообщили, что совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации мирного населения. Специалисты оказывают людям необходимую помощь, пересекших границу направляют в Каир. Там гражданам помогут оформить необходимые документы.

МЧС также показало видео с эвакуированными соотечественниками. Одна из эвакуированных с семьей россиянок рассказала, что ей не хватило бензина, чтобы добраться до места назначения. Она призвала не забывать про других сограждан.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.