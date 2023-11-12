Саванович предупредил Ганина о возможном нокауте

Боснийский боец Дамьян Саванович заявил, что собирается нокаутировать россиянина Евгения Ганина на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом он заявил 12 ноября.

«Сложно спланировать нокаут – он получается, когда ты хорошо дерешься. Своего последнего противника я нокаутировал ударом кулаком. Возможно, Ганина получится нокаутировать коленом, а может и кулаком – не знаю, посмотрим. Включайте «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и увидите», — сказал он «Известиям».

Саванович рассказал, что видел все бои Ганина и считает его опасным бойцом, но при этом отметил его слабые стороны. Босниец пообещал, что будет парировать его нокаутирующий хук справа.

«У него сильный удар, и я приехал сюда, чтобы сразиться с ним. В прошлом году на Hektor Fight Night мы должны были драться, но тогда я получил травму и был вынужден отменить бой. С тех пор я изучал соперника целый год. Это будет сложный бой, но я уверен в своих силах», — предупредил боец.

Накануне Ганин рассказал о своей подготовке к бою с Савановичем. По его словам, достаточно увидеть рост человека и примерные навыки ведения боя, и этого уже будет достаточно для подготовки. Россиянин сказал, что он тренируется каждый день, чтобы быть на пике своей формы к бою. При этом он указал, что не готовит никаких «фишечек», поскольку тайский бокс прост.

Бой между Ганиным и Савановичем состоится 18 ноября в Сочи в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Также представитель Белоруссии Никита Шостак проведет поединок с Александром Малафеевым.

Главным боем турнира станет поединок кикбоксера, чемпиона Европы и мира Владимира Минеева с самбистом, бойцом смешанных единоборств Иваном Штырковым. В соглавном поединке сойдутся российский кикбоксер и призер чемпионата мира по тайскому боксу Ислам Муртазаев и бразильский боец Джонатан Оливейра.

Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть во время трансляции на телеканале РЕН ТВ и на его сайте.