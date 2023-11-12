Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

В Харькове вечером в воскресенье, 12 ноября, произошло несколько мощных взрывов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале агентство Укринформ.

Известно, что в городе объявлена воздушная тревога.

Других данных о взрывах нет.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее в этот день в Харькове уже звучал взрыв. Уточнялось, что воздушную тревогу в регионе не объявляли, однако вскоре в городе начался пожар.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.