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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

Укринформ: серия взрывов прозвучала в Харькове
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Фото: REUTERS/Yevhen Titov
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В Харькове вечером в воскресенье, 12 ноября, произошло несколько мощных взрывов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале агентство Укринформ.

Известно, что в городе объявлена воздушная тревога.

Других данных о взрывах нет.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее в этот день в Харькове уже звучал взрыв. Уточнялось, что воздушную тревогу в регионе не объявляли, однако вскоре в городе начался пожар.

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Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

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