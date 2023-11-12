Сайт Большого театра не работал во время старта продаж билетов на «Щелкунчик»

Сайт Большого театра не выдержал наплыва желающих приобрести билеты на «Щелкунчик». По всей видимости, театралов оказалось так много, что ресурс перестал работать еще за 20 минут до начала продаж. На это 12 ноября обратили внимание «Известия».

При попытке зайти на официальный сайт Большого театра страница долго загружалась, а затем и вовсе выдавала сообщение об ошибке.

Позднее сам сайт театра заработал, однако его раздел «Афиша и билеты» по-прежнему фиксировал ошибку.

«Из-за большого количества посещений сайта в связи с продажей билетов на представления балета «Щелкунчик» возможны перебои в его работе. Наши специалисты работают над устранением проблемы. Пожалуйста, зайдите на сайт позднее», — объяснила пресс-служба театра ситуацию на этой странице.

На протяжении нескольких лет билеты на постановку продают особым способом и в несколько заходов: в отдельные дни действуют только «живые» продажи, для которых нужно получить специальные браслеты. В другие даты билеты можно приобрести онлайн. Людям в очереди за билетами на новогоднее представление «Щелкунчик» в ночь на 11 ноября выдали браслеты для покупки. Как выяснили «Известия», выдача браслетов началась ровно в полночь. Уже к 0:57 мск браслеты закончились. При этом 10 ноября сообщалось, что два человека пострадали в давке во время продажи билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре.

В ночь на 4 ноября очередь из сотен людей выстроилась за браслетами, но их опередили перекупщики. Ожидающие рассказали, что ленты уже появились на торговых площадках типа «Авито» и продаются перекупщиками втридорога. При этом, например, в Avito заверяли, что блокируют подобные объявления.

При этом источник «Известий» сообщил, что в интернете начали продавать места в очереди на покупку билетов на балет «Щелкунчик». Злоумышленники решили воспользоваться шансом подзаработать и предоставить желающим места, например, в 20 минутах от кассы по цене 15 тыс. рублей.

Балет «Щелкунчик» — одно из главных событий празднования Нового года в Москве. На протяжении нескольких лет очереди на постановку достигают невероятных масштабов.