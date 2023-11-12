Житель ФРГ российского происхождения погиб при осаде его дома полицией

Житель Германии российского происхождения погиб после 35-часовой осады его дома полицейскими. Об этом 12 ноября сообщает газета Bild.

Журналисты сообщают, что мужчина забаррикадировался в доме в городе Виритц в земле Бранденбург. Сообщается, что он сделал несколько выстрелов.

«В 12:30 ночи воскресенья службы экстренной помощи обнаружили на чердаке дома безжизненного человека. Врач скорой помощи констатировал смерть», — рассказала изданию пресс-секретарь полиции Керстин Шредер.

Полиция пока не сообщает, как умер мужчина. Журналисты выдвинули версии о том, что его могли застрелить экстренные службы или он мог покончить с собой.

Издание сообщает, что погибший забаррикадировался в доме еще 10 ноября. Причиной его поступка могло стать решение суда по спору об опеке над детьми.

Журналисты 8 ноября также сообщали, что в одной из школ Гамбурга в Германии забаррикадировались двое вооруженных мужчин. Полиция сообщила, что они проникли на территорию школы Бланкенезе на улице Фрамштрассе, один из них угрожал пистолетом.

Выяснилось, что педагогу из этого учреждения угрожали пистолетом двое учеников школы. Полиция эвакуировала нескольких школьников под конвоем. Их доставили в казармы на Осдорфер Ландштрассе.