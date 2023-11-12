На Чукотке успешно прооперировали пилота аварийного Ан-2

Капитана самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку на Чукотке, успешно прооперировали. Об этом 12 ноября сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

«Медицинские специалисты сообщают, что состояние пациента стабильное, его жизни ничто не угрожает. Предстоит длительный период реабилитации и восстановления», — отметил он в Telegram-канале.

Глава региона также рассказал, что второй пилот находится под наблюдением врачей окружной больницы. Его состояние удовлетворительное, опасений не вызывает. Третий пострадавший от санитарной эвакуации отказался.

Ранее, 10 ноября, в МЧС сообщили об исчезновении на Чукотке самолета Ан-2. По данным ведомства, борт авиакомпании «Стриж авиа» выполнял рейс по маршруту Певек – Полярный – Певек. Магаданская транспортная прокуратура подтвердила, что связь с бортом была потеряна, а самолет не совершил посадку в пункте назначения в установленное время.

В тот же день Кузнецов сообщил, что пропавший Ан-2 с двумя членами экипажа на борту найден. Он уточнил, что их планируется временно перевезти в артель «Шахтер». По его словам, экипаж аварийного самолета должны были эвакуировать санитарным рейсом, когда улучшатся погодные условия.

Через некоторое время представитель компании «Артель старателей «Полярная» заявил, что капитан воздушного судна, который после жесткой посадки самолета отправился пешком на поиски места для связи, также был обнаружен живым.

Восточное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета (СК) России по факту пропажи самолета возбудило уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

11 ноября пилот аварийно севшего Ан-2 Алексей Левин рассказал «Известиям» о происшествии. По его словам, ему пришлось 12 часов ждать спасения на морозе.