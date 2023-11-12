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Макрон объяснил Израилю свои слова об ударах по Газе

Макрон: комментарии об ударах в Газе касались гуманитарной ситуации
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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом заявил, что в своем недавнем интервью не хотел обвинять Израиль в намеренном нанесении ущерба мирным жителям сектора Газа. Об этом 12 ноября сообщили в канцелярии израильского президента.

«Президент Макрон ясно дал понять, что не намерен и не намеревался обвинить Израиль в преднамеренном нанесении ущерба невинным гражданским при ведении кампании против террористической организации ХАМАС», — передает заявление канцелярии портал Ynet.

Французский лидер объяснил, что его комментарии касались гуманитарной ситуации, остающейся важной проблемой для него и многих стран, уточняет портал. Кроме того, Макрон заявил о безоговорочной поддержке права Израиля на самооборону.

В свою очередь, Герцог подчеркнул, что высказывание президента Франции в СМИ вызвали «большую боль и разочарование» в Израиле. При этом он положительно отметил тот факт, что Макрон несколько раз объяснил свои слова.

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
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Ранее, 10 ноября, Макрон заявил в интервью вещательной корпорации Би-би-си, что действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая наносит удары по территории сектора Газа, убивая гражданских лиц, нелегитимны и «не имеют оправдания». Однако он добавил, что в его обязанности не входит судить о том, было ли нарушено международное право с израильской стороны.

В этот же день премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, комментируя критическое высказывание Макрона, сказал, что ответственность за судьбу гражданских лиц в секторе Газа лежит исключительно на палестинском движении ХАМАС, а не на Израиле, поэтому мировым лидерам следует осуждать именно палестинских радикалов.

Кроме того, 11 ноября французский лидер отметил, что, хоть Израиль и имеет право на самооборону, необходимо возобновить политический диалог. Он подчеркнул, что палестинское движение ХАМАС должно быть обезврежено, однако это должно сопровождаться защитой гражданского населения и заложников в Газе, которые «не должны платить своей жизнью за кровожадное безумие террористов».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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