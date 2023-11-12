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Генсек ООН призвал палестинскую администрацию принять управление Газой

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Фото: Global Look Press/Li Rui
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Управление сектором Газа должна осуществлять Палестинская национальная администрация. Об этом 12 ноября заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«В лучшем случае палестинская администрация возьмет на себя руководство также и в Газе, а затем Израиль согласится на серьезные переговоры по решению проблемы двух государств при поддержке международного сообщества. Это лучший вариант развития событий», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

При этом он отметил, что палестинскому руководству и другим арабским странам будет тяжело взять на себя ответственность за анклав в присутствии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Поэтому очень важно, как организовать переход. И я должен сказать, что есть страна, которая, по моему мнению, обладает особым потенциалом и особой ответственностью, — это США», — сказал генсек ООН.

Гутерриш также рассказал, что провел переговоры с Ираном по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке.

«Я говорил с Ираном и попросил о двух вещах. Во-первых, оказать давление на ХАМАС с целью немедленного и безусловного освобождения заложников. Во-вторых, сказать «Хезболле», что им не следует создавать ситуацию, при которой этот конфликт полностью захлестнет Ливан», — отметил он.

Глава всемирной организации не смог ответить, насколько действенным оказалось его предложение иранским властям.

Помимо этого, Гутерриш сообщил, что с начала обострения конфликта в секторе Газа погиб 101 сотрудник ООН. По его словам, безопасность оставшимся в регионе сотрудникам по-прежнему не гарантирована.

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
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Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по окончании боевых действий сектор Газа должен быть полностью демилитаризован. Он также добавил, что его страна сохранит за собой контроль над безопасностью в анклаве, чтобы исключить любую угрозу для себя на этом направлении. По его словам, ЦАХАЛ будет оставаться в секторе Газа сколько потребуется.

Ранее, 10 ноября, Нетаньяху также заявил о желании увидеть Газу демилитаризованной, очищенной от радикально настроенных элементов и отстроенной заново. Он добавил, что израильская армия полностью уничтожит ХАМАС «не только ради себя, но и ради цивилизации».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

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