Генсек ООН призвал палестинскую администрацию принять управление Газой
Управление сектором Газа должна осуществлять Палестинская национальная администрация. Об этом 12 ноября заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«В лучшем случае палестинская администрация возьмет на себя руководство также и в Газе, а затем Израиль согласится на серьезные переговоры по решению проблемы двух государств при поддержке международного сообщества. Это лучший вариант развития событий», — сказал он в интервью телеканалу CNN.
При этом он отметил, что палестинскому руководству и другим арабским странам будет тяжело взять на себя ответственность за анклав в присутствии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Поэтому очень важно, как организовать переход. И я должен сказать, что есть страна, которая, по моему мнению, обладает особым потенциалом и особой ответственностью, — это США», — сказал генсек ООН.
Гутерриш также рассказал, что провел переговоры с Ираном по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке.
«Я говорил с Ираном и попросил о двух вещах. Во-первых, оказать давление на ХАМАС с целью немедленного и безусловного освобождения заложников. Во-вторых, сказать «Хезболле», что им не следует создавать ситуацию, при которой этот конфликт полностью захлестнет Ливан», — отметил он.
Глава всемирной организации не смог ответить, насколько действенным оказалось его предложение иранским властям.
Помимо этого, Гутерриш сообщил, что с начала обострения конфликта в секторе Газа погиб 101 сотрудник ООН. По его словам, безопасность оставшимся в регионе сотрудникам по-прежнему не гарантирована.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по окончании боевых действий сектор Газа должен быть полностью демилитаризован. Он также добавил, что его страна сохранит за собой контроль над безопасностью в анклаве, чтобы исключить любую угрозу для себя на этом направлении. По его словам, ЦАХАЛ будет оставаться в секторе Газа сколько потребуется.
Ранее, 10 ноября, Нетаньяху также заявил о желании увидеть Газу демилитаризованной, очищенной от радикально настроенных элементов и отстроенной заново. Он добавил, что израильская армия полностью уничтожит ХАМАС «не только ради себя, но и ради цивилизации».
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.