Умер экс-вратарь сборной Чехии по хоккею Роман Чехманек

Вратарь, олимпийский чемпион по хоккею 1998 года в составе сборной Чехии Роман Чехманек скончался в возрасте 52 лет. Об этом 12 ноября сообщает газета denik.cz.

Причины смерти хоккеиста не сообщаются. Известно, что Чехманек из-за состояния здоровья не вышел на каток в городе Угерске-Градиште, где работал тренером.

В 1998 году спортсмен был в составе сборной Чехии на победном олимпийском турнире в Нагано, когда его команда обыграла сборную РФ со счетом 1:0. В составе сборной страны Чехманек также стал трехкратным чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств.

Хоккеист выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» и «Лос-Анджелес». Всего в НХЛ он сыграл 212 матчей, в 110 из которых была одержана победа.