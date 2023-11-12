Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Израиля назвал условие прекращения огня в Газе
Спорт
Фигуристка Валиева стала четвертой на Гран-при России в Казани
Общество
Режиссеру Александру Митте вызвали скорую помощь
Происшествия
Boeing-737 совершил аварийную посадку в Челябинске
Мир
Ливанский министр обвинил Израиль в ведении войны на истощение
Мир
Захарова заявила о более чем 1 тыс. человек в списках на эвакуацию из сектора Газа
Мир
WSJ сообщила о жалобах ВСУ на нехватку боеприпасов
Мир
NI заявил о тревоге США из-за намерения РФ расширять производство БПЛА «Охотник»
Мир
В ВСУ выступили за выдвижение Залужного в президенты Украины
Мир
Эрдоган назвал условие договоренности с Вашингтоном по Газе
Общество
Синоптик спрогнозировал наступление метеорологической зимы в Москве 17 ноября
Мир
КПП «Рафах» пересекли 70 граждан РФ
Общество
В Малом театре рассказали об улучшении состояния Соломина
Сюжет:

Премьер Израиля назвал условие прекращения огня в Газе

Нетаньяху: Израиль согласится на прекращение огня в обмен на заложников
0
Фото: REUTERS/ABIR SULTAN
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израиль согласится на повсеместное и продолжительное прекращение огня в секторе Газа только в обмен на заложников. Об этом 12 ноября заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN.

«Единственное прекращение огня, которое мы были бы готовы рассмотреть, должно предусматривать освобождение наших заложников», — подчеркнул он.

При этом он указал, что израильская сторона готова к локальным и краткосрочным гуманитарным паузам — на несколько часов, на ограниченной территории, с конкретными целями.

Палестинское движение ХАМАС, по его словам, хочет «бесконечной череды пауз».

«Это, как если бы немцы в Нормандии сказали: «Хорошо, давайте прервемся. Вы, ребята, подождите, дайте нам восполнить запасы, вылезти из террористических тоннелей, снова вооружиться», — провел аналогию израильский премьер.

Кроме того, Нетаньяху сообщил о попытках свести к минимуму потери среди гражданского населения в секторе Газа. По его словам, после начала наземной операции число погибших среди мирных жителей снизилось.

Наземная орбита: к чему ведет расширение операций Израиля в Газе
И как на действия еврейского государства реагирует международное сообщество

Ранее, 11 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что действия ЦАХАЛ, которая наносит удары по территории сектора Газа, убивая гражданских лиц, нелегитимны и «не имеют оправдания». По его словам, для выхода из сложившейся кризисной гуманитарной ситуации необходимо сначала ввести гуманитарные паузы, а затем прекратить огонь.

В этот же день наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман призвал радикальное палестинское движение ХАМАС освободить заложников, а Израиль — прекратить боевые действия в секторе Газа.

Накануне телеканал Al Hadath сообщил, что была достигнута договоренность об обмене заключенных в израильских тюрьмах палестинок и детей на 100 заложников из числа женщин и несовершеннолетних, которых удерживают боевики ХАМАС.

До этого, 7 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что его страна не согласится на гуманитарную паузу в секторе Газа до тех пор, пока не будут освобождены удерживаемые в анклаве заложники.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023