Премьер Израиля назвал условие прекращения огня в Газе

Израиль согласится на повсеместное и продолжительное прекращение огня в секторе Газа только в обмен на заложников. Об этом 12 ноября заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN.

«Единственное прекращение огня, которое мы были бы готовы рассмотреть, должно предусматривать освобождение наших заложников», — подчеркнул он.

При этом он указал, что израильская сторона готова к локальным и краткосрочным гуманитарным паузам — на несколько часов, на ограниченной территории, с конкретными целями.

Палестинское движение ХАМАС, по его словам, хочет «бесконечной череды пауз».

«Это, как если бы немцы в Нормандии сказали: «Хорошо, давайте прервемся. Вы, ребята, подождите, дайте нам восполнить запасы, вылезти из террористических тоннелей, снова вооружиться», — провел аналогию израильский премьер.

Кроме того, Нетаньяху сообщил о попытках свести к минимуму потери среди гражданского населения в секторе Газа. По его словам, после начала наземной операции число погибших среди мирных жителей снизилось.

Ранее, 11 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что действия ЦАХАЛ, которая наносит удары по территории сектора Газа, убивая гражданских лиц, нелегитимны и «не имеют оправдания». По его словам, для выхода из сложившейся кризисной гуманитарной ситуации необходимо сначала ввести гуманитарные паузы, а затем прекратить огонь.

В этот же день наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман призвал радикальное палестинское движение ХАМАС освободить заложников, а Израиль — прекратить боевые действия в секторе Газа.

Накануне телеканал Al Hadath сообщил, что была достигнута договоренность об обмене заключенных в израильских тюрьмах палестинок и детей на 100 заложников из числа женщин и несовершеннолетних, которых удерживают боевики ХАМАС.

До этого, 7 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что его страна не согласится на гуманитарную паузу в секторе Газа до тех пор, пока не будут освобождены удерживаемые в анклаве заложники.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.