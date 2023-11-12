Ливанский министр обвинил Израиль в ведении войны на истощение

Израиль ведет на юге Ливана войну на истощение. Об этом 12 ноября заявил исполняющий обязанности министра социальных дел ливанского правительства Гектор Хаджар.

«То, что мы видим сегодня на юге, — это война на истощение во всех смыслах этого слова, ведущая к прекращению экономической и социальной жизни», — заявил он «РИА Новости».

Министр отметил, что зона израильских бомбардировок на территории Ливана расширяется, как и зона систематического вытеснения людей из пограничной полосы.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации более 60 членов ливанского движения «Хезболла». Некоторые из них были ликвидированы во время нападений на армию, некоторые — до атак.

9 ноября «Хезболла» нанесла ракетный удар по израильскому объекту в городе Метула на границе с Ливаном. В ответ ЦАХАЛ нанесла удары по инфраструктуре движения. Отмечается, что среди целей были «террористические базы и инфраструктура, наблюдательные пункты и технологическое оборудование».

До этого, 7 ноября, заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Касем пригрозил эскалацией, если увеличатся атаки в секторе Газа со стороны Израиля. 4 ноября пресс-служба «Хезболлы» сообщила о нанесении удара по пяти позициям израильской армии. В ответ на это истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам ливанского движения параллельно с танковыми и артиллерийскими ударами.

Ливанское движение «Хезболла» присоединилось к военным действиям против Израиля 8 октября. Оно заявило о своей солидарности с боевиками ХАМАС и готовности поддержать палестинское движение в борьбе с Тель-Авивом. «Хезболла» выступает против Израиля и его союзников, проводящих собственную политику на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.