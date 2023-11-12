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Ливанский министр обвинил Израиль в ведении войны на истощение

Ливанский министр Хаджар: Израиль ведет на юге войну на истощение
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Израиль ведет на юге Ливана войну на истощение. Об этом 12 ноября заявил исполняющий обязанности министра социальных дел ливанского правительства Гектор Хаджар.

«То, что мы видим сегодня на юге, — это война на истощение во всех смыслах этого слова, ведущая к прекращению экономической и социальной жизни», — заявил он «РИА Новости».

Министр отметил, что зона израильских бомбардировок на территории Ливана расширяется, как и зона систематического вытеснения людей из пограничной полосы.

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И станет ли наземная операция красной линией для боевиков «Хезболлы»

Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации более 60 членов ливанского движения «Хезболла». Некоторые из них были ликвидированы во время нападений на армию, некоторые — до атак.

9 ноября «Хезболла» нанесла ракетный удар по израильскому объекту в городе Метула на границе с Ливаном. В ответ ЦАХАЛ нанесла удары по инфраструктуре движения. Отмечается, что среди целей были «террористические базы и инфраструктура, наблюдательные пункты и технологическое оборудование».

До этого, 7 ноября, заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Касем пригрозил эскалацией, если увеличатся атаки в секторе Газа со стороны Израиля. 4 ноября пресс-служба «Хезболлы» сообщила о нанесении удара по пяти позициям израильской армии. В ответ на это истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам ливанского движения параллельно с танковыми и артиллерийскими ударами.

Ливанское движение «Хезболла» присоединилось к военным действиям против Израиля 8 октября. Оно заявило о своей солидарности с боевиками ХАМАС и готовности поддержать палестинское движение в борьбе с Тель-Авивом. «Хезболла» выступает против Израиля и его союзников, проводящих собственную политику на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

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