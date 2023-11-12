«Пари НН» и «Балтика» сыграли вничью в матче РПЛ

Клуб «Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч состоялся 12 ноября в Нижнем Новгороде, встреча завершилась со счетом 0:0.

За всю игру команды нанесли лишь по одному удару в створ чужих ворот. При этом игроки «Балтики» Максим Кузьмин и Кирилл Маляров заработали две желтые карточки. В нижегородской команде желтую карточку получил Александр Трошечкин.

«Пари Нижний Новгород» с 21 баллом занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 15 проведенных матчей. «Балтика», набравшая 12 баллов, поднялась на 14-ю строчку.

Днем ранее футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в 15-м туре РПЛ. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» и завершился со счетом 1:1. Гол от краснодарского клуба забил Эдуард Сперцян на 63-й минуте, после чего игрок «Зенита» Матео Кассьерра оформил гол на 71-й минуте.