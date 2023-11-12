Мужчина пострадал в результате обстрела Новой Каховки

В результате обстрела Новой Каховки в Херсонской области пострадал мужчина. Информацию об этом 12 ноября опубликовала в Telegram администрация городского округа.

«В результате обстрела боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) улицы Сосновой ранения получил мирный житель 1945 года рождения», — говорится в сообщении.

Пострадавшему диагностировали минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей, лица, живота и поясницы. Его доставили в больницу в Скадовске.

Также в этот день в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины погибла женщина 1990 года рождения.

Накануне, 11 ноября, в результате очередной атаки на Донецк погиб мужчина. Кроме того, в Куйбышевском районе города по улице Туманяна были повреждены кровля и остекление многоквартирного дома.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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