Британские спецслужбы выбрали главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного заменой действующего президента страны Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье, 12 ноября, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу Dialogue works на YouTube.

«Британская разведка понимает, что польза от маленького юмориста Зеленского закончилась и что им нужен кто-то вроде Залужного, чтобы играть более значительную роль», — сказал эксперт.

Кроме того, он обратил внимание, что украинскому лидеру решили найти замену, так как военный конфликт с Россией оказался провалом для зарубежных спецслужб, а Зеленский отказывается идти на какие-либо переговоры с Москвой. Они надеются, что Залужный пойдет на компромисс, дополняет «Газета.Ru».

«Они дают Зеленскому понять, что его время истекло», — подчеркнул экс-агент ЦРУ.

О замене Зеленского Залужным уже задумались и на Украине. Так, ранее в этот день генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко выступил за выдвижение главкома на пост президента. В разговоре с ведущей Яниной Соколовой он также выразил желание работать с ним в одной команде.

Такие заявления звучат на фоне признания Залужного 1 ноября в том, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, сказал он.

Его заявления раскритиковал Зеленский, что сочли указывающим на раскол между военным и гражданским руководством страны. Как отмечал замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно.