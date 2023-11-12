МЧС показало видео с эвакуированными из сектора Газа россиянами

Российские граждане прибывают в Египет из сектора Газа. Видео с эвакуированными соотечественниками показало 12 ноября МЧС России.

После контрольно-пропускного пункта «Рафах» россиян встречают медики и проводят осмотр.

«Нахожусь здесь с группой для оказания помощи и динамического наблюдения над всеми, кто выходит, для их дальнейшей эвакуации. Всё необходимое имеем, оказываем помощь, наблюдаем», — рассказал анестезиолог-реаниматолог отряда «Центроспас» МЧС России Виктор Белинский.

Одна из эвакуированных с семьей россиянок рассказала, что ей не хватило бензина, чтобы добраться до места назначения. Она призвала не забывать про других сограждан.

«Мы наконец-то на египетской стороне. Большое спасибо всем ребятам за то, что нас вытащили. Некоторые добирались просто на тележках с осликами, просто нет бензина. Помогите всем остальным», — сказала она.

Другая женщина также поблагодарила спасателей за помощь в эвакуации и рассказала о тяжелой обстановке в секторе Газа

«Нас встретило российское МЧС, спасибо ему большое. Померяли кому-то давление, кого-то накормили, собрали документы. Со стороны Палестины очень тяжело. Надеюсь, вытащат еще российских граждан. Там очень сложная обстановка, очень опасно, никого нельзя оставлять», — рассказала она.

12 ноября МЧС России сообщило, что 70 россиян пересекли границу сектора Газа через КПП «Рафах». В ведомстве сообщили, что совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации мирного населения. Специалисты оказывают людям необходимую помощь, пересекших границу направляют в Каир. Там гражданам помогут оформить необходимые документы.

Ранее, 9 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что со стороны Москвы всё готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.