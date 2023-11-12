Президент Грузии допустила вступление в ЕС одновременно с Украиной и Молдавией

Грузия, Украина и Молдавия могут вступить в Европейский союз (ЕС) одновременно. Об этом 12 ноября заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Я думаю, это произойдет одновременно. Произойдет ли это в 2030 году, 2031 году или 2029 году, я не знаю, но это будет новым «большим взрывом». Следующие члены войдут примерно вместе. Мы трио — Молдавия, Украина и Грузия», — сказала она телеканалу LCI.

Зурабишвили предложила трем странам объединить усилия в процессе вступления в Евросоюз.

8 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси придется проделать много работы в течение долгих лет, чтобы добиться своей окончательной цели и стать полноправным членом ЕС. Политик добавил, что для полной интеграции в Евросоюз Грузии потребуется намного больше усилий, чем предполагалось.

До этого, 2 ноября, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что расширение численности стран Евросоюза является «геополитической необходимостью» и имеет геополитические причины, однако укрепить сообщество в увеличенном составе будет сложной задачей.

Ранее, 6 октября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 6 октября на полях саммита Европейского политсообщества отметил, что отсутствие у Грузии статуса кандидата в Евросоюз несправедливо и страна «очень нужна» альянсу. Орбан добавил, что в альянсе наблюдается «усталость от его расширения», что и является причиной отсутствия у Грузии статуса кандидата.

8 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Грузия должна выполнить еще девять из 12 условий, чтобы получить статус кандидата на вступление в состав Евросоюза. Он указал, что Тбилиси необходимо, в частности, провести реформы в сферах верховенства закона, прав человека, свободы СМИ. Тогда же Гарибашвили назвал несправедливым отказ в предоставлении стране статуса кандидата в члены ЕС, который получили Молдавия и Украина.

3 марта 2022 года Грузия вместе с Молдавией официально подала заявку на членство в ЕС. 28 февраля аналогичную заявку отправила Украина. Позднее в июне лидеры ЕС присвоили статус кандидата Молдавии и Украине, а Грузии отказали. Евросовет тогда сообщил, что руководители стран альянса решили признать европейскую перспективу Грузии и предоставить ей статус кандидата сразу же после выполнения 12 «приоритетов».