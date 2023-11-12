Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко в воскресенье, 12 ноября, выступил за выдвижение главкома Валерия Залужного на пост президента страны, а также выразил желание работать с ним в одной команде.

В эфире украинского 5 канала Марченко спросили, согласился бы он занять место главкома в том случае, если Залужный примет участие в предвыборной кампании.

«Нет. Я пошел бы с ним в команду», — сказал военный.

После слов ведущей Янины Соколовой о том, что многие говорят о возможном выдвижении главкома, он также отметил, что «очень хотел бы» выдвижения Залужного.

Кроме того, журналистка указала, что Украине нужен «президент-военный» и «человек с опытом [французского военного] Шарля де Голля», который переведет страну на военные рельсы и победит коррупцию. Марченко согласился с ведущей.

Главком украинской армии Залужный 1 ноября в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, сказал он.

Позднее, 4 ноября, сообщалось, что критика офисом украинского лидера Владимира Зеленского заявления главкома ВСУ о тупике в конфликте с Россией указывает на раскол между военным и гражданским руководством страны. Также замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно.

7 ноября в Верховной раде сообщили, что министр обороны Украины Рустем Умеров внес представление в ставку об увольнении Залужного. В этот же день NYT сообщила со ссылкой на американских чиновников, что слова главкома могут привести к прекращению помощи США Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.