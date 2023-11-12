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Эрдоган назвал условие договоренности с Вашингтоном по Газе

Эрдоган: если США считают Газу территорией Израиля, договоренность невозможна
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Фото: Global Look Press/Turkish Presidency
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Договоренность Турции и США по Газе невозможна, если Вашингтон будет считать, что это территория Израиля. Об этом 12 ноября заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Эр-Рияда.

По его словам, США имеют влияние на израильскую сторону, поэтому эта страна должна быть активизирована. При этом он указал, что американцы должны признать, что Газа — земля палестинского народа.

«Если у Байдена (президента США. — Ред.) есть подход, что Газа — это не земля палестинского народа, а земля оккупационных поселенцев или Израиля, то наша договоренность невозможна», — передает его слова агентство Anadolu.

Он подчеркнул, что не будет звонить Байдену по ситуации в Газе.

«Здесь (в Турции. — Ред.) побывал госсекретарь США Энтони Блинкен. Думаю, теперь нас будет принимать Байден. Для меня было бы неразумно звонить Байдену», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также указал, что Турция является ключевой страной для решения кризисов и проблем на Ближнем Востоке. У Анкары есть решение для всех кризисных регионов и она будет продолжать разговаривать со всеми, кто хочет обратиться к стране «за искренним решением», добавил он.

Кроме того, президент Турции прокомментировал инициативу проведения международной мирной конференции по Газе. По его словам, в ней смогут участвовать все страны региона, включая Палестину и Израиль.

«Мы всегда говорили, что в справедливом мире нет проигравших, и будем это повторять. Нет лучшей базы для установления мира, кроме подобной конференции, в которой примут участие игроки региона, включая воюющие стороны. Мы будем стараться организовать это. У нас есть для этого силы и возможности», — отметил Эрдоган.

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Ранее, 11 ноября, турецкий лидер, выступая на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде, назвал молчаливую позицию западных государств, которые поддерживают Израиль в конфликте в секторе Газа, выражением трусости и отсутствием совести.

До этого, 7 ноября, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Анкаре заявил ему, что США ставят всех в «затруднительное положение» в ситуации обострения палестино-израильского конфликта. Он напомнил, что все люди мира, и в особенности жители сектора Газа, выступили против существующей резни.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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