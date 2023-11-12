Синоптик спрогнозировал наступление метеорологической зимы в Москве 17 ноября

В пятницу, 17 ноября, в Москве наступит метеорологическая зима, написал 12 ноября в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, начиная с четверга столбики термометров будут колебаться только около нулевой отметки.

«В ночь на пятницу подморозит до 0…–5 градусов, днем –2…+3 градуса. Таким образом, 17 ноября произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, то есть в пятницу наступит метеорологическая зима!» — указал Тишковец.

Ранее в этот день столичный главк МЧС РФ выпустил экстренное предупреждение, в котором говорится, что в течение дня до 21:00 12 ноября по Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра порывами до 17 м/с. Такое же предупреждение распространили и на Московскую область.

Как отметил Тишковец, в этот день может выпасть до трети месячной нормы осадков.