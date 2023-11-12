В Малом театре рассказали об улучшении состояния Соломина

В состоянии народного артиста СССР Юрия Соломина наметились улучшения. Об этом 12 ноября заявила директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

«Состояние Юрия Мефодьевича стабильное, даже наметилось улучшение. Я сегодня у него была, и даже по сравнению с пятницей, когда я его навещала, состояние еще улучшилось», — сказала она «РИА Новости».

Она отметила, что врачи обсуждают перевод Соломина из реанимации в обычную палату, где он продолжит лечение.

Днем ранее внучка Соломина также сообщила «Известиям», что художественному руководителю Малого театра стало лучше, актер находится в сознании и разговаривает.

Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября. Врачи отвезли 88-летнего актера в одну из московских больниц, после того как он упал в обморок. Позднее в тот же день это подтвердила Михайлова, указав, что худрук находится в сознании.

На следующий день медицинские работники рассказали, что Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Кроме того, источник «Известий» добавил, что актеру поставили ишемический инсульт с поражением правой височной области, который случился на фоне хронических заболеваний.

Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. Также на его счету более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.