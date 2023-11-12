В Минздраве РФ рассказали об участии в эвакуации россиян из Газы
В эвакуации россиян из сектора Газа участвуют специалисты федеральных медицинских организаций. Об этом 12 ноября сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«В мероприятиях по эвакуации российских граждан из сектора Газа принимает участие группа специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и федеральных медицинских организаций министерства», — сообщил он «РИА Новости».
По его словам, специалисты работают на территории Египта. Они будут оказывать необходимую помощь прибывшим россиянам.
12 ноября МЧС России сообщило, что более 60 россиян пересекли границу сектора Газа через КПП «Рафах». В ведомстве сообщили, что совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации мирного населения. Специалисты оказывают людям необходимую помощь, пересекших границу направляют в Каир. Там гражданам помогут оформить необходимые документы.
9 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что со стороны Москвы всё готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ.
По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.