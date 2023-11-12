Лавров назвал активизацию риторики ЕС о членстве Украины «игрой»

Активизация риторики европейских лидеров о членстве Украины в Евросоюзе является «игрой». Об этом 12 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что лично для него актуализация вопроса вступления Украины остается загадкой. По словам министра, чаще всего о членстве Киева в последнее время говорит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В ЕС готовят «какие-то рекомендации», признают, что Украина не выполнила большую часть критериев для вступления, в то время как украинское руководство призывает принять в объединение без условий, отметил он.

«С большим трудом всё это воспринимаю. Мне кажется, что это игра, продолжение той линии, которой ЕС пользовался после исчезновения Советского Союза, когда все критерии отметались», — приводятся слова Лаврова в Telegram-канале журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина.

Он указал, что в период вступления в ЕС страны Балтии также не выполнили все условия, однако «политическая целесообразность возобладала».

Кроме того, дипломат напомнил о том, что Молдавия, которая также намерена вступить в ЕС в ближайшем будущем, сняла целую партию с местных выборов, а также закрыла дюжину печатных изданий, тем самым продемонстрировав свою «демократичность».

«ЕС для меня уже давно стал понятным объединением. Десятилетиями стоящие в очереди Сербия и Турция тоже вопросы задают. Но Турция, по-моему, уже приняла для себя решение, что больше не хочет заниматься этим бесперспективным и бесполезным делом», — подчеркнул Лавров.

Ранее, 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать переговорный процесс с Украиной и Молдавией. В этот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам». Она отметила, что переговоры могут стартовать сразу же после того, как Евросовет примет формальное решение об их начале.

Комментируя решение ЕК, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока не следует начинать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Он отметил, что на Украине отсутствует соблюдение свободы слова и СМИ и не проводятся выборы. Соответственно, подчеркнул Сийярто, в данных условиях абсурдно было бы оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата. В аналогичном положении также находятся еще семь стран — Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.