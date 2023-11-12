Врач Лапа рассказала о способах пережить магнитную бурю

Врач-терапевт Людмила Лапа в воскресенье, 12 ноября, рассказала, как пережить магнитную бурю.

В первую очередь доктор отметила, что магнитные бури — это нагрузка на сосуды.

«Все люди, которые имеют сосудистые проблемы, это чувствуют. Самое главное — выполнять назначения врача. В этот момент надо контролировать давление, кислородное наполнение крови, головы», — объяснила она в беседе с RT.

Кроме того, Лапа добавила, что сосуды подвержены влиянию магнитных бурь, потому что может быть неконтролируемое «сужение и расширение» их. Для того чтобы пережить магнитные бури, необходимо контролировать свое самочувствие, больше отдыхать и, самое главное, иметь «здоровое питание, гулять и разжижать кровь», подытожила врач.

Ранее, 9 ноября, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с «Известиями» указала, что характерными признаками мигрени выступают пульсирующие болезненные приступы, пронизывающие голову, свето- и звукобоязнь, тошнота и рвота, нарушение речи, трудности с координацией.

Среди распространенных триггеров такой болезни, по словам эксперта, выделяют кофеин, яркий свет, слишком громкие звуки и резкие запахи, нехватка или, наоборот, избыток сна, употребление спиртных напитков, особенно красного вина, сыра и некоторые другие вещи.