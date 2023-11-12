Лавров: ЕС хочет вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья

Евросоюз (ЕС) хочет вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликован в его Telegram-канале.

«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии, из Закавказья. Это не получится. Мы здесь исторически, и никуда мы не исчезнем. И наши партнеры, наши союзники это прекрасно знают», — сообщил министр журналисту.

Лавров обратил внимание на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона во время поездки в Казахстан 1 ноября, который поприветствовал отказ страны «быть чьим-то вассалом». Он назвал слова французского лидера достаточно хамскими и «наглыми для дипломатического языка».

«Так что Евросоюз не скрывает намерений нас всячески сдерживать из Центральной Азии, из Закавказья, это не получится», — заверил Лавров.

По его словам, Россия в этом регионе находится исторически и «никуда не исчезнет». Он указал на то, что партнеры РФ это прекрасно знают.

Обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт 9 ноября указала на провал попыток Запада разрушить отношения России с союзниками из Центральной Азии. По ее мнению, визит президента России Владимира Путина наглядно показывает уверенность российского лидера в себе. Элиатт считает, что Россия находится в надежной позиции в политических и экономических отношениях с союзниками в СНГ.

Директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник 8 ноября указал на попытки Запада склонить на свою сторону страны Центральной Азии обещаниями компенсаций ущерба. Он отметил, что Россия принимает меры, чтобы обезопасить свои отношения с азиатскими странами от «наглого шантажа и недобросовестной конкуренции».

Путин в тот же день в интервью газете «Казахстанская правда» заявил, что в Центрально-Азиатском регионе набирают обороты объединительные тенденции, несмотря на санкции Запада и попытки разрушить отношения РФ и азиатских стран. Он указал на то, что создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания необходимо для формирования нового справедливого миропорядка.