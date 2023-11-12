Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган назвал условие договоренности с Вашингтоном по Газе
Общество
Синоптик спрогнозировал наступление метеорологической зимы в Москве 17 ноября
Мир
КПП «Рафах» пересекли 70 граждан РФ
Общество
В Малом театре рассказали об улучшении состояния Соломина
Мир
В Минздраве РФ рассказали об участии в эвакуации россиян из Газы
Мир
Лавров назвал активизацию риторики ЕС о членстве Украины «игрой»
Мир
В США заявили, что Украине придется пойти на территориальные уступки
Мир
СМИ рассказали о козырях Си Цзиньпина на встрече с Байденом
Авто
В ОАЭ запущено производство российского люксового Aurus
Спорт
В ОКР исключили влияние на дело Валиевой из-за переноса слушаний CAS
Мир
Сенатор от Крыма назвал США главным руководителем диверсии на «Северных потоках»
Политика
Песков заявил о сражениях ВС РФ в том числе и за русский язык
Армия
Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Читтагонг в Бангладеш

Лавров: ЕС хочет вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз (ЕС) хочет вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликован в его Telegram-канале.

«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии, из Закавказья. Это не получится. Мы здесь исторически, и никуда мы не исчезнем. И наши партнеры, наши союзники это прекрасно знают», — сообщил министр журналисту.

Лавров обратил внимание на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона во время поездки в Казахстан 1 ноября, который поприветствовал отказ страны «быть чьим-то вассалом». Он назвал слова французского лидера достаточно хамскими и «наглыми для дипломатического языка».

«Так что Евросоюз не скрывает намерений нас всячески сдерживать из Центральной Азии, из Закавказья, это не получится», — заверил Лавров.

По его словам, Россия в этом регионе находится исторически и «никуда не исчезнет». Он указал на то, что партнеры РФ это прекрасно знают.

Восточный перегон: товарооборот России и Китая превысит $200 млрд
Как прошли переговоры Путина и Си и почему Москве интересна инициатива «Один пояс — один путь»

Обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт 9 ноября указала на провал попыток Запада разрушить отношения России с союзниками из Центральной Азии. По ее мнению, визит президента России Владимира Путина наглядно показывает уверенность российского лидера в себе. Элиатт считает, что Россия находится в надежной позиции в политических и экономических отношениях с союзниками в СНГ.

Директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник 8 ноября указал на попытки Запада склонить на свою сторону страны Центральной Азии обещаниями компенсаций ущерба. Он отметил, что Россия принимает меры, чтобы обезопасить свои отношения с азиатскими странами от «наглого шантажа и недобросовестной конкуренции».

Путин в тот же день в интервью газете «Казахстанская правда» заявил, что в Центрально-Азиатском регионе набирают обороты объединительные тенденции, несмотря на санкции Запада и попытки разрушить отношения РФ и азиатских стран. Он указал на то, что создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания необходимо для формирования нового справедливого миропорядка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023