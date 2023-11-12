Пять районов Донецка остались без электричества

Большая часть Донецка обесточена. Об этом 12 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Частично обесточены Ворошиловский, Киевский, Кировский, Куйбышевский и Ленинский районы», — отметил он в своем Telegram-канале.

Кулемзин также в этот день уточнил, что с 21:00 мск 11 ноября до 9:00 мск 12 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды обстреляли Донецк, выпустив в направлении Куйбышевского и Петровского районов 10 снарядов калибра 155 мм.

В этот же день Кулемзин сообщал, что в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины на площади Победы погибла женщина 1990 года рождения.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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