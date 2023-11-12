СМИ рассказали о козырях Си Цзиньпина на встрече с Байденом

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) является одним из четырех козырей для председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящих переговорах с президентом США Джо Байденом. Об этом 11 ноября написало издание Asia Times.

«Провал наступления украинских войск против российских и признание командующего войсками [Валерия Залужного], что конфликт в тупике, — это удар по стратегическому положению США и победа для Китая», — говорится в публикации.

Среди других козырей китайского лидера на переговорах с Байденом издание называет провал США в технологической войне с Китаем и конфликт на Ближнем Востоке, дающий Пекину возможность быть фактическим лидером Глобального Юга.

Кроме того, США хотят избежать противостояния с Китаем в Тихоокеанском северо-западном регионе, а также в водах Южно-Китайского моря, где КНР обладает военным преимуществом, отмечается в статье.

Ранее, 8 ноября, стало известно, что Байден и Си Цзиньпин 15 ноября намерены провести переговоры в Сан-Франциско. Встреча лидеров состоится на полях саммита лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Это будет первая личная встреча лидеров США и Китая за год.

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал о работе Вашингтона над тем, чтобы встреча прошла конструктивно.

Позже, 10 ноября, газета Politico сообщила, что Байден собирается провести «жесткий разговор» с председателем КНР. По данным издания, президент США в ходе встречи планирует убедить Си Цзиньпина повлиять на Иран, чтобы тот «не стремился к эскалации или распространению насилия на Ближнем Востоке».