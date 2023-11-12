Песков заявил о сражениях ВС РФ в том числе и за русский язык

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 12 ноября, заявил, что российские военные на передовой сражаются в том числе и за русский язык.

8 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам». Она отметила, что переговоры могут стартовать сразу же после того, как Евросовет примет формальное решение об их начале.

В этот же день стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) не будет предъявлять к Украине требований, касающихся русского языка, для вступления в Европейский союз. ЕК заинтересована в завершении реформы, которая расширит языковые права венгров, румын и болгар.

7 ноября ЕК рекомендовала начать переговорный процесс о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Отмечается, что подобная рекомендация основана на оценке прогресса по осуществлению требуемых союзом реформ. В то же время проработку переговорных рамок в Еврокомиссии связали с выполнением Украиной и Молдавией определенных условий.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

В аналогичном положении также находятся еще семь стран, среди которых Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

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