Российские войска отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Нацгвардии на краснолиманском направлении. Об этом 12 ноября сообщили в Минобороны РФ.

«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии в районе населенного пункта Белогоровка ЛНР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потери противника составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

10 ноября начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российская армия поразила восемь районов скопления живой силы и техники ВСУ на краснолиманском направлении, а также нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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