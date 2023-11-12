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Израиль продал Финляндии системы ПРО «Праща Давида» за €317 млн

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Минобороны Израиля подписало соглашение о продаже Финляндии системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида». Сумма сделки составила €317 млн, сообщили 12 ноября в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что церемония подписания состоялась в штаб-квартире минобороны Израиля в Тель-Авиве при участии посла Финляндии Нины Нордстрем.

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2 августа США одобрили продажу Финляндии израильско-американской системы ПРО «Праща Давида».

До этого, 10 мая, израильские военные впервые применили системы противоракетной обороны «Праща Давида» против ракет, которые палестинские радикалы выпустили по Израилю с территории сектора Газа.

Система «Праща Давида» (на иврите также обозначается как «Шарвит ксамим» или «Волшебная палочка») предназначена для перехвата ракет от малой до средней дальности. Вместе с ней воздушное пространство Израиля защищают система ПВО «Железный купол», перехватывающая ракеты малой дальности, и система ПРО «Хец» («Стрела»), предназначенная для поражения баллистических ракет и ракет большой дальности.

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