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Сенатор от Крыма назвал США главным руководителем диверсии на «Северных потоках»

Сенатор Цеков: США являются главными руководителями подрыва на «Северных потоках»
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Фото: TASS/Stefan Sauer
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Главным организатором и руководителем диверсии на «Северных потоках» являются Соединенные Штаты Америки. Об этом воскресенье, 12 ноября, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Таким образом он прокомментировал информацию The Washington Post (WP), согласно которой операцию по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» координировал высокопоставленный украинский военный офицер, имеющий связи со спецслужбами страны, Роман Червинский. По словам источников газеты, он управлял логистикой и поддержкой команды, которая установила взрывные устройства на трубопроводах.

«Что касается участия Червинского в ситуации по «Северным потокам», оно вполне возможно. Однако я совершенно исключаю, что он является главным руководителем взрыва «Северных потоков». Главными руководителями и исполнителями являются США, Англия и каким-то боком там участвовал Червинский, но не более того», — указал политик в беседе с «РИА Новости».

По словам Цекова, Вашингтон таким образом пытается переложить ответственность за теракт на газопроводах на киевский режим. Как указал, крымский сенатор, «перекладывать свою вину на кого-то — это характерно для США».

Северный потом: США не предоставили разъяснения РФ о взрывах на газопроводах
Кто затягивает расследование прошлогодних диверсий

Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, известный своими расследованиями диверсий на «Северных потоках», в очередной статье от 26 сентября сообщил, что американские специалисты, подорвав трубопроводы, ликвидировали все следы операции. В рамках проведения диверсии, которая координировалась главой Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом и Белым домом, американцы в течение нескольких месяцев под прикрытием въезжали и выезжали из Норвегии.

Версию о причастности Украины к теракту на «Северных потоках» в марте 2023 года выдвинула газета The New York Times (NYT). В материале, написанном со слов источников в виде официальных лиц США, в качестве доказательства приводилась позиция Киева, согласно которой реализация российского проекта — это угроза национальной безопасности страны. Херш заявил, что подобные заключения NYT — это глупость.

Однако спустя два дня после этой публикации немецкий журнал Der Spigiel написал, что организаторы подрывов «Северных потоков» при проведении диверсии использовали яхту «Андромеда» для транспортировки взрывчатки. По данным NYT, на судне даже нашли следы взрывчатого вещества. Позднее, в апреле, WP сообщила, что история яхты «Андромеды», развитие которой пополнялось следами, ведущими на Украину, может быть отвлекающим маневром для сокрытия подлинных организаторов диверсии

Крупнейшие европейские ветки газопроводов СП были подорваны в конце сентября 2022 года. Москва не раз призывала провести расследование на международном уровне, однако пока Запад игнорирует все попытки РФ подключиться к выяснению обстоятельств взрывов.

5 октября 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что подрыв «Северных потоков» — это международный терроризм. По словам главы государства, виновных в подрыве газопроводов следует искать среди заинтересованных лиц, в числе которых может быть американский поставщик энергоносителей на европейский рынок.

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